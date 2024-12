Em declarações à Lusa, a porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Maina Panzo, adiantou que um jovem de 15 anos morreu no bairro Capalanga, município de Viana, na terça-feira, quando foi arrastado pela força das águas à saída da escola.

A tempestade causou a perda ou danos em 25 habitações, deixando 105 famílias desalojadas, havendo também registo da queda de um posto de iluminação e de duas árvores, segundo a mesma responsável.

Na capital angolana, o cenário dos últimos dois dias é de casas inundadas e estradas alagadas que dificultam o acesso a várias zonas da cidade.

Segundo Maina Panzo, a proteção civil e o governo provincial estão a trabalhar para fazer o desassoreamento e limpeza das valas de drenagem, prevendo-se que a chuva se faça sentir ainda nas próximas horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET) prevê chuva moderada a forte, com probabilidade de ocorrência de trovoada em alguns municípios da província do Bengo e chuva moderada, com probabilidade de ocorrência de trovoada em alguns municípios das províncias de Luanda, Cabinda, Uíje e Cuanza Sul.

As previsões são também de chuva para as restantes províncias do país.