O homem que morreu foi, pelas 00:00, “colhido por um carro” que circulava no largo onde decorriam as festas da Senhora da Esperança, no lugar das Azenhas, freguesia de Ganfei, e ficou “entalado contra um muro”, sofrendo “ferimentos em todo o corpo”, explicou à Lusa o comandante dos bombeiros de Valença, Miguel Lourenço.

O veículo “colheu outras três pessoas que estavam na festa”, que também sofreram ferimentos ligeiros, tal como um dos ocupantes da viatura, disse o comandante.

O vítima que morreu tinha sofrido ferimentos graves e, quando ia a caminho do hospital de Braga, “o estado de saúde agravou-se” e foi tomada a decisão de a transportar para o hospital de Ponte de Lima, “onde veio a falecer”, acrescentou.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o atropelamento provocado por um automóvel ligeiro provocou “cinco feridos, quatro ligeiros e um grave”.

Para o local, de acordo com a página da Internet da Proteção Civil, foram mobilizados 16 homens e oito viaturas, dos bombeiros de Valença, de Monção, e da GNR, entre outros.