De acordo com o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, António Guerreiro, os danos foram registados pelas 8 horas, em Porto Peles, na freguesia de Nossa Senhora das Neves, no concelho de Beja.

Ao SAPO24, os Bombeiros Voluntários de Beja notaram estragos nas casas, pardes e telhados destruídos, e em várias instalações agrícolas, no bairro de Porto Peles e no norte do distrito.

Os prejuízos ainda estão a ser contabilizados, mas a GNR de Beja garantiu ao SAPO24 que não há pessoas que tenham ficado desalojadas. Os Bombeiros Voluntários de Beja também avançaram que não há feridos.

"Várias árvores foram totalmente arrancadas pela raiz e outras cairam", conta profissional dos Bombeiros Voluntários de Beja. Acrescenta que as telhas que são arrastadas pelo vento danificaram uma viatura.

Contactado pela Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que nas operações de socorro estão envolvidos quatro operacionais dos bombeiros de Beja auxiliados por duas viaturas. De acordo com os Bombeiros Voluntários de Beja a polícia municipal também este no local.

Está a ser feito o reconhecimento da área de forma a sinalizar outros incidentes provocados pelo mau tempo.