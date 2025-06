“Trinta efetivos militares e um membro do Crescente Vermelho foram mortos em defesa da pátria islâmica na província do Azerbaijão Oriental, em ataques do regime sionista”, informou o diário Tehran Times, acrescentando que 55 pessoas ficaram feridas.

A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária islâmica, fez um relato semelhante.

Os ataques israelitas ocorreram hoje de manhã em Tabriz, a capital da província iraniana do Azerbaijão Oriental, onde se situa uma refinaria de petróleo, bem como noutros pontos da mesma província.

Meios de comunicação social iranianos noticiaram esta manhã 60 mortos, 20 dos quais crianças, num edifício residencial em Teerão atingido por Israel.

Israel e o Irão estão em guerra desde a madrugada de sexta-feira, quando Telavive bombardeou instalações militares e nucleares iranianas causando pelo menos 78 mortos, incluindo lideranças militares e cientistas, e 320 feridos, segundo a única contagem oficial de vítimas apresentada até agora pelas autoridades iranianas, que não inclui as vítimas de hoje.

Entre os mortos, contam-se pelo menos oito oficiais superiores, incluindo o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general Mohamad Hossein Baqari, o Comandante-em-Chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, Hossein Salami, e o chefe da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária, general Amir Ali Hajizadeh.

Os ataques israelitas, efetuados por 200 aviões contra uma centena de alvos, atingiram sobretudo Teerão (norte) e incluem instalações nucleares, como as centrais de enriquecimento de urânio de Fordo e Natanz (centro), o aeroporto nacional de Mehrabad e várias bases militares.

O Irão iniciou a sua retaliação na sexta-feira à noite e realizou, até agora, pelo menos quatro ataques com centenas de mísseis às cidades de Telavive e Jerusalém, que fizeram pelo menos três mortos e 38 feridos, segundo a imprensa do Estado hebreu.