Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, adiantou que o alerta para o incêndio, que deflagrou no sétimo andar de um prédio com nove, na Rua Paz e Amizade n.º 14, em Belas, foi dado às 01:13 de hoje.

“Há uma vítima mortal, um homem com cerca de 60 anos. Três agentes da PSP foram transportados ao Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca [concelho de Sintra] por inalação de fumos e uma outra pessoa foi assistida no local também por inalação de fumos”, disse a mesma fonte.

O incêndio foi dado como extinto às 02:00, tendo os moradores do prédio, que tinha sido evacuado, regressado às suas habitações.

A mesma fonte indicou que são desconhecidas as causas do incêndio, tendo sido acionada a Polícia Judiciária.

No local estiveram 59 operacionais, entre Bombeiros de Belas, Queluz e Agualva-Cacém, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), uma equipa de psicólogos, elementos da proteção civil municipal e PSP, com o apoio de 21 veículos.