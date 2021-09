Em comunicado, a GNR refere que a folha de tabaco se encontrava dentro de um armazém “não autorizado e sem controlo aduaneiro”.

A apreensão decorreu no âmbito de “uma investigação direcionada para o controlo da circulação de mercadorias” e na sequência de uma busca não domiciliária.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR afirmou que o tabaco seria para “consumo no país”, estando ainda a ser investigada a origem da folha.

“Caso tivesse sido introduzido no consumo através dos circuitos comerciais marginais, o tabaco apreendido teria causado um prejuízo ao Estado, em sede de Imposto Especial sobre o Consumo do Tabaco (IT), de aproximadamente 86.000 euros”, acrescenta a GNR.

O suspeito, de 34 anos, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, conclui a GNR.