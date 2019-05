Do total de 34 militares a bordo, 11 são da Guarda Costeira de São Tomé, afirmou o primeiro-tenente na ilha do Príncipe, onde o “Zaire” esteve fundeado na última semana.

“Estes 11 militares demonstraram já terem conhecimentos para substituir militares portugueses que estavam a bordo”, explicou, indicando que há ainda “outros militares que continuam formação a bordo, em todas as áreas”.

O “Zaire” está em São Tomé e Príncipe desde janeiro do ano passado numa missão de capacitação da Guarda Costeira nacional.

“Estamos a dar formação em todas as áreas, da manutenção à operação de um meio com capacidade oceânica. Também fazemos ações de fiscalização conjunta em apoio à Guarda Costeira de modo a assegurar a soberania do Estado de São Tomé no mar, nomeadamente combatendo ações de pesca ilegal”, referiu o comandante.

Recentemente, o navio-patrulha esteve envolvido nas operações de busca e salvamento após o naufrágio do navio de transporte marítimo “Amfitriti”, ao largo da ilha do Príncipe, causando oito mortos e nove desaparecidos, e no combate ao incêndio do navio “Ville Abidjan”, no porto de São Tomé, na semana passada.