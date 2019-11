Os advogados que representam algumas das vítimas do multimilionário norte-americano classificam as declarações de Andrew como implausíveis e sugerem que o príncipe responda perante o FBI.

“A ação certa e honrosa que o príncipe Andrew devia tomar agora era voluntariar-se a ser inquirido pelo FBI e pelos procuradores” que continuam a investigar o caso Epstein, disse ao The Guardian Gloria Allred, uma das advogadas das vítimas.

Outra das críticas que têm chegado é o facto de o príncipe ter “ignorado por completo” as vítimas.

“A parte mais importante disto tudo são as vítimas e muito pouco foi dito sobre elas na entrevista”, disse Gloria Allred ao jornal britânico, acrescentando que “o príncipe decidiu submeter-se ao julgamento da opinião pública com esta entrevista e as pessoas podem decidir se acreditam nele ou não”.

Uma outra advogada das vítimas que acusam Epstein, Lisa Bloom, também considera que a entrevista foi “uma profunda desilusão” e disse ao The Guardian que as declarações do príncipe foram insuficientes para esclarecer a sua relação com o norte-americano: “Ele tem o direito de negar as alegações e de se defender, mas onde está a o pedido de desculpas por ter uma ligação tão próxima a um dos pedófilos mais prolíficos da história?”.

Além das críticas, também as entidades que estão associadas, de alguma forma, ao príncipe Andrew, têm sido desafiadas a repensar essa ligação. “Qualquer organização apoiada por Andrew devia pelo menos rever o seu envolvimento”, disse ao The Guardian Catherine Mayer, uma biógrafa da casa real que é também presidente e co-fundadora do Partido da Igualdade das Mulheres (Women’s Equality Party).

Marcas como Barclays e KPMG fazem parte dos parceiros do Pitch@Palace, uma iniciativa do príncipe para ligar empreendedores a pessoas que ajudem a alavancar os negócios.

O que disse, afinal, o príncipe para gerar tantas críticas?

Andrew admitiu que o comportamento de Epstein foi “impróprio”, mas disse que não lamenta a sua amizade com o multimilionário pelos contactos que lhe deu no mundo dos negócios.

"As pessoas que conheci e as oportunidades que me foram dadas, quer por ele quer através dele, foram realmente muito úteis”, disse o príncipe na entrevista.

Quando questionado sobre o seu envolvimento com Virginia Giuffre, Andrew negou qualquer possibilidade de isso ter acontecido.

“Posso dizer categoricamente, absolutamente que nunca aconteceu. Não tenho memória de ter alguma vez ter conhecido esta senhora”, afirmou Andrew.

“Se és um homem, ter sexo com alguém é algo que vês como positivo. Por isso, se tentares esquecê-lo é difícil. É dificil não te lembrares de nada quando é algo positivo”, tentou explicar na entrevista.

O príncipe apresentou justificações para contrariar as alegações que são feitas pela mulher. Uma delas é o facto de na altura sofrer de um problema de saúde que o impedia de suar, pelo que não podem ser verdade as afirmações de que estaria transpirado enquanto dançava com a jovem [à época] numa discoteca em Londres.

O príncipe garantiu ainda que, na noite em que é dito que terá conhecido a jovem, estava num programa familiar, depois de ter ido a uma festa de crianças numa pizzaria com a sua filha.

Andrew disse também não se lembrar de ter tirado uma fotografia com Virginia Giuffre, apesar de haver uma imagem a circular em que os dois aparecem juntos.

Giuffre afirma que os dois estiveram numa festa numa discoteca em Londres, em 2001, antes de terem ido para a casa de Ghislaine Maxwell (uma milionária socialite britânica que tem sido associada a Epstein), onde terão tido relações sexuais.

Andrew insistiu que não teve sexo com mulheres da rede organizada por Epstein em nenhuma das suas propriedades, mas confirmou que voou no jato do multimilionário, que esteve na sua ilha privada e que ficou na sua casa de Palm Beach (Flórida) e na mansão em Nova Iorque.

O príncipe disse que o motivo para não se lembrar de ver raparigas jovens em casa de Epstein é o facto de, como membro da família real, estar habituado a ter “elementos do staff a circular a todo momento”, e por isso não interagir com ninguém que considerava ser do staff.