Andrés explica que conheceu Jeffrey Epstein em 1999 e que depois o viu de "forma irregular e provavelmente não mais do que uma ou duas vezes por ano", indicando também que se viria a hospedar "em várias de suas residências".

O príncipe reafirmou também que "lamentava" ter visto de novo Epstein após a sua libertação dele 2010, após cumprir pena de prisão em 2008 por ter induzido jovens se prostituírem-se no estado da Flórida, nos EUA.

Epstein estava acusado de abuso sexual de dezenas de crianças no início dos anos 2000. De acordo com a procuradoria do distrito sul de Manhattan, Epstein criou, há mais de uma década, uma rede para abusar de dezenas de meninas na sua mansão de Nova Iorque, e numa outra situada na Florida.

O magnata já tinha enfrentado acusações similares na Florida, mas em 2008 alcançou um acordo extraoficial com a procuradoria para o fim da investigação, tendo cumprido 13 meses de prisão e alcançado um acordo económico com as vítimas.

O acordo foi supervisionado pelo então procurador de Miami, Alexander Acosta, que foi posteriormente nomeado secretário do Trabalho pelo Presidente dos EUA Donald Trump, e que foi forçado a renunciar do cargo devido às críticas emitidas na sequência da nova detenção de Epstein.

O julgamento de Epstein deveria começar entre junho e setembro de 2020. A procuradoria defendeu, no final do mês de julho, que o processo deveria iniciar-se rapidamente devido ao interesse do público pelo caso.

O empresário, cujo círculo de amizades contou em determinados períodos com o ex-presidente Bill Clinton, o presidente Donald Trump e o príncipe Andrew, solicitava com frequência "massagens" que, segundo as investigações, poderiam resultar em relações sexuais forçadas.

No passado dia 18, o jornal britânico Daily Mail publicou um vídeo que mostra o príncipe a cumprimentar uma mulher que deixava a mansão de Epstein em Nova Iorque em 2010.

Virginia Giuffre, uma das supostas vítimas, declarou em 2016 que teve relações sexuais com o príncipe quando ela era menor de idade.

Em resposta às acusações, um comunicado oficial do Palácio de Buckingham afirmou que "Sua Alteza Real deplora a exploração de qualquer ser humano e dar a entender que ele poderia tolerar, participar ou apoiar tais práticas é abominável".