“Normalmente o lugar do presidente é usado apenas por aqueles que dirigem as sessões, mas hoje [quarta-feira] um VIP ocupou-o comigo”, escreveu Trevor Mallard na sua conta oficial do Twitter, referindo-se ao filho bebé do deputado Tāmati Coffey.

"Parabéns ao @tamaticoffey e ao Tim pelo mais novo membro da família”, completou.

O presidente do parlamento disse à Reuters que, sempre que possível, tenta ajudar a cuidar dos bebés dos parlamentares.

Mallard tem procurado tornar o parlamento mais “amigo das crianças”, tendo alterado as regras em 2017.

Uma das mudanças introduzidas por Mallard foi a autorização para que os elementos das equipas ministeriais e dos deputados possam circular nalgumas câmaras para ajudar a cuidar dos filhos dos parlamentares.

O bebé de seis semanas do deputado trabalhista Tāmati Coffey e do seu marido, Tim, nascido de uma barriga de aluguer no mês passado, é uma das várias crianças que nasceram durante esta legislatura, em que houve um "baby boom" entre os legisladores.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, faz parte destas estatísticas. Ardern tornou-se, no ano passado, a primeira líder de um Governo a tirar licença de maternidade na Nova Zelândia, lembra a Reuters.