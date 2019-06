“Recebemos o alerta às 23:46 para um incêndio que ocorreu numa empresa de camiões de transporte de mercadorias. As chamas danificaram cerca de uma dezena de viaturas que estavam no parque de estacionamento da empresa Transmaia”, afirmou à Lusa fonte do CDOS, referindo que as causas do incêndio ainda não são conhecidas.

Segundo a mesma fonte, o incêndio, pelas 01:00 de hoje, já estava extinto e não afetou as instalações da empresa, nem causou feridos.

Foram chamados ao local 47 operacionais e 16 viaturas dos bombeiros da Trofa, Maia, Santo Tirso e Tirsenses, bem como a GNR.