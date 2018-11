Segundo o estudo, quase um terço (31,7%) da população feminina com idade entre os 15 e os 49 anos afirma ainda ter sido vítima de violência doméstica em algum momento da sua vida.

A partir dos 20 anos, a percentagem de mulheres que sofreram violência física estabiliza, tendo uma variação entre os 32,9% e os 35,6%.

Ainda assim, 22,2% da mais jovem faixa etária analisada – entre os 15 e os 19 anos – já foi vítima de violência física.

As províncias de Malanje (com 56%) e Lunda Norte (52%) registam o maior número de mulheres que assumiram ter sido vítimas de violência doméstica ao longo da sua vida.

No outro lado do espectro, a província de Cuando Cubango, com 8%, apresenta o menor número de casos relatados de violência contra mulheres dentro do agregado familiar.

Na capital angolana, Luanda, 30% das mulheres dizem já ter sido vítimas de violência física.