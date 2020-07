Inauguração da exposição “Génesis”

De 27 de julho a 2 de setembro, estará patente no Jardim Público a exposição Genesis, de Sebastião Salgado, com curadoria de Lélia Wanick Salgado. A exposição de arte pretende, através de diferentes fotografias, mostrar o esplendor das regiões polares, os bosques e savanas tropicais, os desertos abrasadores, as montanhas dominadas por glaciares e as ilhas solitárias.

A Fundação ”la Caixa”, em parceria com a Câmara Municipal, apresenta assim uma exposição que apresenta fotografias de paisagens, animais e pessoas alheadas do mundo moderno para revelar a sua beleza e representar uma homenagem à fragilidade do planeta.

17:00 - Jardim Público de Viana do Castelo.

Concerto online de Cristóvam



A canções de Cristóvam já integraram bandas sonoras de diversos filmes ao longo dos últimos 2 anos, com destaque para "A Canção de Lisboa" e filmes de diversas campanhas publicitárias para marcas nacionais e internacionais, sendo considerado no panorama musical português um dos maiores cantautores da sua geração.

Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em livestream. Transmissão em direto às 21:30.

Arranca novo programa de descontos no acesso a museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos nacionais

Com 17 itinerários diferentes, que agrupam circuitos de visita ao património cultural por região ou por tema – este programa prevê descontos para indivíduos de 25% e para agregados familiares (que podem ir até 10 pessoas, com ascendentes e descendentes) de 45% sobre o preço original dos bilhetes. Os visitantes têm sete dias para usufruir do bilhete e visitar os diversos museus, palácios e monumentos incluídos nos itinerários, bastando dirigir-se a um dos sítios para adquirir o respetivo bilhete circuito.

Resultante de um protocolo assinado entre a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e as Direções Regionais de Cultura (DRC), este programa permite visitar, com condições especiais, até ao final de setembro de 2020, todos os monumentos e museus sob a dependência destas entidades, num total de mais de 60 em todo o país – estando asseguradas as medidas de proteção e segurança dos visitantes.

A lista completa dos itinerários e sítios de património incluídos em cada um, bem como respetivos preços promocionais praticados ao abrigo deste programa, estão disponíveis online no site www.culturaportugal.gov.pt.