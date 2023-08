A girafa começou a impressionar os internautas um pouco por todo o mundo quando o jardim zoológico Brights Zoo em Limestone, Tennessee, deu conta do seu nascimento com uma fotografia em que mostrava que o animal não tinha manchas.

Nascido a 31 de julho, o animal tem uma cor castanha uniforme, sem o característico padrão de manchas que as girafas possuem normalmente. Neste momento, a girafa já tem um metro e oitenta centímetros de altura e vive com a mãe no Tennessee.

De acordo com o tratador da Giraffe House do Jardim Zoológico de Londres, citado pelo jornal britânico Metro, este foi “certamente o primeiro exemplar de que ouvimos falar” com a anormalidade no pelo. "Achamos que é genético. O pelo de uma girafa é como uma impressão digital, é único e é transmitido pelos pais da girafa", acrescentou.

Já Tony Bright, fundador do Brights Zoo, citado pelo meio local WCYB, diz que: “A cobertura internacional da nossa girafa bebé sem manchas criou um destaque muito necessário sobre a conservação das girafas. As populações selvagens estão silenciosamente em extinção, com 40% da população de girafas selvagens perdida apenas nas últimas três décadas”.

Stephanie Fennessy, diretora-executiva da Giraffe Conservation Foundation (GCF), um grupo que trabalha para salvar girafas na natureza, referiu ao Washington Post que “nunca tinha visto uma girafa semelhante na natureza em África”.

Tendo em conta o fenómeno internacional, o Brights Zoo está a pedir ao público que ajude a dar nome a este raro exemplar da espécie, sendo que já pode ser vista por todos os visitantes.

Os nomes possíveis já foram divulgados numa publicação no Facebook e têm todos significados diferentes: Kipekee (única), Firyali (extraordinária), Shakiri (a mais bela) e Jamella (de grande beleza).

O desafio acaba no dia 4 de setembro e para votar basta comentar a publicação.