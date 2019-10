As eleições legislativas de domingo resultaram numa nova maioria de esquerda, e agora com mais um partido, o Livre, que elegeu pela primeira vez uma deputada, mas o parlamento viu também crescer o número de forças à direita, com a eleição de deputados pelos estreantes Iniciativa Liberal e Chega, cada um com um eleito.

Ainda assim, as forças à direita têm um dos piores resultados de sempre, somando menos de 35% dos votos, mas que só poderá ser avaliado de forma definitiva quando estiverem apurados os resultados dos círculos da Europa e de Fora da Europa e atribuídos os respetivos mandatos.

O PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que subiu de um para quatro eleitos, tem recusado situar-se à esquerda ou à direita, rejeitando essa dicotomia.

Com os resultados do território nacional já apurados, as forças políticas da chamada ‘geringonça’, que apoiaram o Governo minoritário do PS chefiado por António Costa desde 2015, têm em conjunto 2.688.011 votos.

Há quatro anos, quando estavam igualmente apuradas as freguesias de todos os círculos distritais do continente e das regiões autónomas, PS, Bloco de Esquerda (BE) e CDU tinham juntos 2.736.845 votos, número que no mapa final dos resultados das eleições aumentaria em cerca de 7 mil votos.

Em termos de mandatos, com os 106 eleitos do PS, os 19 do BE, os 10 do PCP e os dois do PEV (Partido Ecologista “Os Verdes”), a maioria de esquerda terá, pelo menos, 137 lugares em 230, mais 15 do que na anterior legislatura - que sobem para 138 com a deputada do Livre.