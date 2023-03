"O processo de requalificação da Praça do Martim Moniz entrou numa nova fase graças ao lançamento oficial do concurso público de conceção. Foi publicado em Diário da República o procedimento que dá início ao concurso internacional, e já estão disponíveis os elementos na plataforma acinGov que permitem a todos os interessados saber os detalhes das propostas a apresentar", informou a Câmara de Lisboa em comunicado.

As propostas devem ser "submetidas até dia 26 de maio, quando termina o prazo legal definido no concurso". Os resultados vão ser conhecidos em julho e, entre julho e setembro, vão ser "expostas as propostas e apresentado o projeto vencedor".

"Durante o mês de abril, todos os interessados podem requerer o esclarecimento de questões sobre o concurso", diz também a autarquia.

O júri do concurso — inclui especialistas em arquitetura, arquitetura paisagista e engenharia civil — vai selecionar o projeto vencedor, que "será desenvolvido e concretizado através de um contrato de prestação de serviços por ajuste direto".

"O preço base para o projeto de requalificação é de 462 mil euros (mais IVA) e neste total está já incluído o valor correspondente ao prémio atribuído à proposta classificada em primeiro lugar", é frisado.

Segundo a Câmara, "serão atribuídos prémios monetários às cinco melhores propostas, num valor global de 109 mil euros: 30 mil euros para a proposta que ficar em primeiro lugar, 25 mil euros para o segundo lugar e 18 mil euros a cada uma das propostas que fiquem entre o terceiro e o quinto lugar. Poderão também ser atribuídas menções honrosas sem prémio monetário a outros projetos".

O projeto a ser selecionado deve dar "resposta às necessidades da população, identificadas anteriormente no processo participativo".

"As propostas deverão cumprir critérios essenciais: aumento de áreas verdes; melhoria de vivências urbanas; promoção de diversidade de atividades; melhoria de circulação rodoviária; redução de ruído; promoção de acessibilidade pedonal; aumento de segurança; requalificação do edificado", remata a autarquia lisboeta.