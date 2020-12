Metro de Lisboa mantém horário na noite de fim de ano com fecho às 01:00

O metro de Lisboa vai manter o horário habitual na noite de passagem de ano, circulando com composições de seis carruagens em todas as linhas, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa refere que encerra o serviço de exploração às 01:00 na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, recomeçando às 06:30 do dia 1 de janeiro de 2021.

O Metropolitano de Lisboa é composto por quatro linhas: Amarela (liga Odivelas ao Rato), Verde (Telheiras ao Cais do Sodré), Azul (Reboleira a Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto a São Sebastião).

Transportes na Área Metropolitana de Lisboa com oferta de período não escolar no fim de ano

Os transportes rodoviários na Área Metropolitana de Lisboa vão manter a sua oferta habitual para o período de fim de ano, que corresponde, na generalidade, à oferta equivalente ao período não escolar, foi hoje divulgado.

De acordo com um comunicado da Área Metropolitana de Lisboa (AML), os operadores rodoviários, de que a AML é autoridade de transportes, vão manter os serviços de referência habituais para o fim de ano, sendo que cada operador terá a sua oferta.

Na empresa Barraqueiro - com serviços de transporte regulares nos concelhos de Lisboa, Loures, Alenquer, Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sintra, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Coruche, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim e Santarém - o serviço oferecido será o habitual em horário não escolar.

Na Vimeca, no dia 31 de dezembro serão praticados horários de sábado, com reforço pontuais. As carreiras 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 101, 109, 129, 134, 158, 163, 164, 168, 186 e 189 vão ter serviços correspondentes a horários não escolares.

A oferta de alguns serviços termina em horários diferentes dos habitualmente praticados (até às 22:45).

No dia 1 de janeiro de 2021, as viaturas vão começar a circular a partir das 06:20.

Na JJSA, Henrique Leonardo Mota e Isidoro Duarte, no dia 31 de dezembro, serão praticados serviços equivalentes ao horário de verão até às 21:30, altura em que termina a sua atividade diária.

No dia 1 de janeiro de 2021, os serviços terão início a partir das 07:55.

Na Rodoviária de Lisboa também vão ser praticados os horários de verão no dia 31 de dezembro, terminando a oferta mais cedo, às 21:30, enquanto no dia 1 de janeiro serão efetuados serviços correspondentes aos horários de domingo e feriados (a partir das 07:30).

Nos TST – Transportes Sul do Tejo, várias carreiras vão circular com horário de sábado, terminando as suas viagens até às 21:30 (carreiras 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129,130, 133, 135, 145, 146, 149, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 167, 181, 182, 184, 191, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 207, 211, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 240, 312, 317, 326, 333, 401, 403, 410, 412, 413, 415, 431, 449, 561, 562, 563, 601, 604, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 616, 709, 751, 755, 757, 764, 765, 767, 768, 779 e 797).

Já as carreiras 333, 410, 416, 432 e 453 terão reforço de oferta, enquanto as carreiras 151, 155, 158, 176 e 565 terão também horários específicos para esta data. As restantes carreiras não se efetuarão no dia 31 de dezembro.

Todos os operadores rodoviários sugerem que os horários e as carreiras sejam consultados nos respetivos ‘sites’.

STCP sem serviço de madrugada e Metro do Porto opera até às 23:00

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai operar com horários de sábado e sem serviço de madrugada no dia de passagem de ano e a Metro do Porto funcionará até às 23:00, anunciaram hoje as empresas.

Em comunicado, a STCP explica que ajustou os horários dos seus autocarros no seguimento da renovação do Estado de Emergência e da "reduzida procura prevista" para os próximos dias, sendo que na quinta-feira, o último dia do ano, os autocarros da rede vão operar com o horário de sábado.

No dia 1 de janeiro, o serviço de madrugada não se vai realizar e a partir das 06:00 entra em vigor o horário de "domingos e feriados", com uma redução de oferta após as 13:00 em algumas linhas.

Quanto à rede de elétricos, a operadora afirma que vão funcionar com o habitual horário e com recolha pelas 19:00 no dia 31 de dezembro, sendo que na sexta-feira o serviço estará suspenso.

Nos dias 2 e 3 de janeiro os horários da rede de autocarros permanecem sem alterações, mantendo-se a redução de oferta a partir das 13:00.

Também a Metro do Porto anunciou hoje que, nas diversas linhas da rede, as últimas partidas no dia 31 de dezembro têm lugar “cerca das onze da noite”.

“Na última noite do ano, o Metro do Porto funciona apenas até às 23:00, em linha com as restrições à mobilidade em vigor ao abrigo do estado de emergência”, refere.

Na sexta-feira, a operação do Metro será “idêntica à dos feriados”, tendo inicio às 06:00.

Nos dias 02 e 03 de janeiro, estará disponível a oferta normal, com “todas as viagens em veículos simples”.

A operadora adianta ainda que retoma a sua operação habitual na segunda-feira, 04 de janeiro.

CP reduz circulação de comboios no ano novo

A CP vai reduzir a circulação de comboios no ano novo, tendo em conta “a habitual quebra de procura”, sobretudo, no final do dia 31 de dezembro e na manhã de 01 de janeiro de 2021.

“No período do ano novo, a CP – Comboios de Portugal vai ajustar a sua oferta à procura expectável, tendo em consideração a habitual quebra de procura registada nestas datas”, indicou, em comunicado, a empresa.

Entre as principais alterações está a supressão de alguns comboios no final desta quinta-feira e na manhã de sexta-feira.

No dia 31 de dezembro (quinta-feira), as supressões abrangem, a partir das 16:00, os comboios de longo curso, alfa pendular e intercidades e, a partir das 19:30, os comboios regionais, urbanos do Porto e de Coimbra.

Já no primeiro dia do ano, as principais alterações incidem nos períodos da madrugada e manhã.

“Os clientes que já tenham adquirido bilhetes para viajar nos comboios que não se efetuam neste período, podem pedir o reembolso no valor total do bilhete ou a sua revalidação”, alertou a CP.

Quanto à Rede Expressos, não há até ao momento qualquer informação geral disponibilizada para o período do Ano Novo — mas os horários específicos para os vários destinos para os quais a transportadora viaja podem ser consultados aqui.