Segundo o IPMA, estão previstos "períodos de chuva em geral fraca, sendo persistente no Minho, onde se tornará moderada a partir do final da tarde, e menos frequente na região Sul".

Espera-se também "vento em geral fraco a predominar de sul, rodando gradualmente para o quadrante oeste, soprando moderado a forte (20 a 40 km/h) de oeste/sudoeste nas terras altas, em especial da região Norte".

Além disso, a previsão aponta para "neblina ou nevoeiro, sendo mais provável na região Sul e interior Centro e em especial até ao final da manhã e no final do dia".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 5ºC (Guarda) e os 14ºC (Santarém, Aveiro, Porto, Brava e Viana do Castelo) e as máximas entre os 9ºC (Guarda) e os 19ºC (Faro).