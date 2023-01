O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky descreve o acidente com o helicóptero que caiu na região de Kiev e matou o ministro do interior juntamente com mais de uma dúzia de vítimas como "uma tragédia terrível".

"Hoje, uma tragédia terrível ocorreu em Brovary, região de Kiev. Um helicóptero SES (Serviços de Emergência do Estado) caiu, provocando um incêndio no local do acidente. A dor é indescritível", disse o presidente da Ucrânia em comunicado, citado pela AFP.