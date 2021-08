Entrar numa loja IKEA é submergir num universo onde tudo se mistura entre o exotismo sueco e o utilitarismo de coisas que ninguém sabia que existiam. Mas o universo IKEA vai muito além dos móveis e dos eletrodomésticos que fazem do estilo “nórdico” um modo de vida.

Quer na chamada “Loja Sueca”, quer nos restaurantes da marca, as almôndegas são a diplomacia apontada aos estômagos de clientes no mundo inteiro. A pensar nisso, o escritório nova-iorquino da agência de publicidade Ogilvy resolveu pegar nas bolas de carne e pô-las no centro da celebração do décimo aniversário do programa de fidelização de clientes do IKEA nos Estados Unidos da América.

“Todas as celebrações em família incluem comida, por isso, a marca está a celebrar com uma vela que qualquer verdadeiro fã do IKEA quereria”, diz a Ogilvy, que apresenta assim a vela da gama HUVODROLL, “a primeira vela que capta o aroma das irónicas almôndegas suecas do IKEA.”

Esta vela promocional está disponível, através de sorteio, para os norte-americanos que adiram ao programa de fidelização da marca sueca. Há 1.925 velas disponíveis — 900 clientes vão mesmo receber uma caixa que pretende reproduzir a experiência de ir a uma das lojas (incluindo o cheiro a almôndegas).

Em Portugal, existem cinco lojas IKEA, todas no continente.