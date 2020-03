“A União Europeia continua solidária com o povo necessitado do Sudão”, disse Josep Borrell, que visitou projetos apoiados pela União Europeia no Darfur do Norte.

O chefe da diplomacia europeia esteve reunido, no sábado, com os líderes civis e militares que integram o Governo de transição do país e hoje visitou a cidade de El Fasher, capital do estado do Darfur do Norte, que foi palco de um sangrento conflito interétnico entre 2003 e 2008.

Josep Borrel apontou as mudanças que estão a ocorrer no Sudão, que em abril derrubou o Presidente Al-Bashir, sendo atualmente governado por um executivo de transição até à realização de eleições.

O dirigente europeu sublinhou que a União Europeia apoia o Governo de transição sudanês “para que alcance a paz e estabilidade no Sudão e para melhorar as condições humanitárias no Darfur”.