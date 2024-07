“Exortamos a Coreia do Norte a aceitar as ofertas de diálogo das partes pertinentes e a cumprir com as suas obrigações em virtude das resoluções do Conselho de Segurança da ONU de abandonar as armas nucleares e mísseis de forma integral, verificável e irreversível”, indicou Nabila Massrali, porta-voz do Serviço de Ação Externa da UE, num comunicado.

A porta-voz também expressou que a UE está “gravemente preocupada pelo aprofundamento da cooperação” entre Pyongyang e Moscovo.

“Reiteramos o nosso enérgico apelo à Coreia do Norte e à Rússia para que ponham termo à transferência ilegal de armas”, assinalou.

A Coreia do Norte confirmou hoje ter efetuado “com êxito” um teste de lançamento de mísseis táticos na segunda-feira, quando o Exército sul-coreano assinalou o lançamento de dois mísseis balísticos em direção ao mar do Japão.

“O Gabinete geral de mísseis da República Popular Democrática da Coreia realizou com êxito em 01 de julho um lançamento de teste de um novo tipo de míssil balístico tático, o ‘Hwasongpo-11Da-4.5′”, indicou um comunicado publicado pela agência noticiosa estatal norte-coreana KCNA.

Este novo projétil, equipado com uma ogiva “de grandes dimensões” de 4,5 toneladas, tem um alcance mínimo de 90 quilómetros e um alcance máximo até 500 quilómetros.

O mesmo gabinete avançou que vai realizar durante o mês de julho um teste para confirmar a precisão e a potência deste míssil num lançamento de “alcance médio” de 250 quilómetros.

Em 26 de junho, a Coreia do Norte lançou outro míssil balístico, apresentado na altura pelo regime de Pyongyang como “um triunfante teste de um míssil com ogivas múltiplas”.

Segundo Seul, o projétil explodiu em pleno voo, uma afirmação rejeitada pelo Governo norte-coreano.