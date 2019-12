A decisão saiu do encontro deste fim de semana entre a presidente da Comissão Europeia (EU), Ursula von der Leyen, e do presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, na sede da organização africana, em Adis Abeba, na Etiópia.

“Os dois responsáveis concordaram, tendo em vista a preparação da próxima cimeira UE-UA em 2020, que haverá uma reunião entre as comissões em Adis Abeba, em fevereiro, seguida de um encontro ministerial”, adiantou, em comunicado, a UA.

Os encontros irão avaliar o progresso nos compromissos da cimeira de 2017, que decorreu em Abidjan, na Costa do Marfim, e focar-se nas prioridades comuns em áreas como a paz e segurança, comércio e investimento, clima e promoção conjunta do multilateralismo e do reforço institucional, prossegue o documento.

A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visitou a Etiópia durante o fim de semana na primeira visita oficial fora da União Europeia (UE).