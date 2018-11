Em declarações no final da reunião pública do executivo liderado por Fernando Medina (PS), o vereador Manuel Grilo (do BE) avançou que a unidade móvel “terá uma paragem na freguesia de Arroios e uma paragem da freguesia do Beato”.

A carrinha, que já foi adquirida e “está a ser adaptada”, vai funcionar com uma equipa constituída por um “enfermeiro e dois técnicos com formação em reanimação e em administração de antídotos em casos de ‘overdose’”, acrescentou.

O vereador, que assumiu também a pasta da Educação derivado de um acordo de governação do concelho firmado com o PS após as últimas eleições autárquicas, explicou que o município não irá divulgar a data concreta em que a carrinha começará a prestar apoio nas ruas da capital, mas apontou que “ao fim de um mês ou dois será feito um balanço de como está a correr”.

Manuel Grilo referiu ainda que estará aberta uma “linha de contacto direto com a polícia”, para que as forças policiais “deixem funcionar a carrinha”, e, ao mesmo tempo, “garantam a segurança das equipas” que estejam a prestar os cuidados aos utentes da unidade.