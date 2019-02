Santa Marta de Penaguião foi um dos concelhos que acolheu, durante esta semana, os jovens voluntários. Para este município do distrito de Vila Real foram 58 jovens do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto.

Na aldeia de Paredes de Arcã, freguesia de Sever, Maria Isabel Silva, de 84 anos, estava sentada ao sol quando foi abordada por quatro jovens.

Depois de um primeiro olhar de desconfiança, a idosa rasgou o sorriso e começou a falar com os voluntários sobre os sete filhos, os 17 netos e os 17 bisnetos e a vida numa pequena aldeia com vista para as vinhas em socalcos do Douro.

Foi agricultora, trabalhou de sol a sol para criar os filhos, passou “muita fome” e agora vive com uma das filhas e gosta de ver gente nova a passar, mesmo que seja só por uns momentos.