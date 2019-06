Para o coletivo de juízes houve “falta de verdade nas versões dos arguidos” com o objetivo de “ludibriar o tribunal, para justificar as suas condutas”, classificando-as de “absurdas” em algumas partes dos depoimentos, em contraponto com as declarações dos ofendidos Magnusson Brandão e André Reis, feitas com “espontaneidade”.

A juíza presidente frisou que os arguidos “não gostaram de se sentir desafiados” e não tiveram uma conduta compatível com uma “sociedade civilizada”.

Segundo o acórdão, decidido por unanimidade, os três ex-seguranças “agrediram os ofendidos violentamente, admitindo a possibilidade de matar pelo mero prazer de ver o sofrimento” das vítimas, razão pela qual condenou-os, em coautoria, por um crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

“Os factos são graves, são muito graves. São tão claramente graves que, neste momento, nada tenho a acrescentar. O tribunal está convicto de que a decisão é absolutamente justa e corresponde à verificação daquilo que aconteceu, com absoluto rigor”, afirmou a juíza presidente Catarina Pires, já depois de ler uma súmula do acórdão.

À saída do Campus da Justiça, as advogadas dos ofendidos (que pediam, cada um, 50.000 euros de indemnização aos arguidos), Linda Alagoinha e Sandra Cardoso, mostraram-se satisfeitas com a “boa decisão”, classificando-a de “justa face aos factos provados”.

Os defensores dos arguidos estavam, por seu lado, indignados com as penas aplicadas aos seus constituintes e anunciaram que vão recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa.

Pedro Carneiro Nobre, advogado de Pedro Inverno, afirmou que esta decisão “envergonha a justiça”, Maria Edite Sousa, advogada de David Jardim, assumiu estar “desiludida” pela decisão "insensata, censurável e ilegal", enquanto José Carlos Cardoso, advogado de João Ramalhete, afirmou que vai recorrer.

Um dos arguidos (João Ramalhete) encontra-se em prisão preventiva ao abrigo do processo do grupo de motociclistas “Hells Angels”, enquanto os outros estão em liberdade, mas com proibição de contactos com os ofendidos e coarguidos, e do exercício da atividade de segurança privada.

(Notícia atualizada às 13:29)