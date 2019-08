Devido à falta de obstetras, estava previsto o encerramento do serviço de urgência durante o dia de sábado, mas o CHUC conseguiu assegurar as condições para o seu funcionamento, noticiou já hoje o diário As Beiras.

A falta de especialistas, somado a uma médica que ficou de baixa, levou a que tivesse sido anunciado o fecho da urgência da Maternidade Bissaya Barreto no período noturno de segunda-feira, o que acabou por não se verificar.

Na sexta-feira, a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) revelou que existe uma “preocupante falta de obstetras na zona Centro do país, claramente insuficientes para dar resposta adequada às necessidades dos cidadãos”.

Além da falta de recursos humanos, a SRCOM denuncia também a incorreta dotação de obstetras das duas maternidades de Coimbra.