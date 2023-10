De acordo com uma nota de imprensa do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), foi conseguido um reforço dos médicos especialistas, que permitiu reorganizar o Serviço de Urologia.

“Desde o início do mês que são prestados, de segunda a quinta-feira, das 08:00 às 20:00 e à sexta-feira, das 08:00 às 14:00, cuidados de urgência nesta especialidade”, explica.

Segundo o CHBV, anteriormente, qualquer utente que necessitasse desses cuidados tinha de ser transferido para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

“Faz todo o sentido que um hospital que serve uma população tão vasta como a da região de Aveiro tenha resposta para situações de urgência urológica”, justifica o diretor do Serviço de Urologia, Hugo Antunes.

Para Hugo Antunes, trata-se de “um passo significativo com impacto na vida das pessoas”, mesmo “não sendo ainda possível assegurar escalas de 24 horas”.

A administração hospitalar assume o projeto de “transformar a Urologia do Centro Hospitalar do Baixo Vouga num serviço de referência e capaz de acompanhar as necessidades da população”.

Para tal, conta também com a realização de um procedimento cirúrgico inovador que “traz forte diferenciação ao Serviço de Urologia do CHBV”.

“Começámos a colocar, este mês, o dispositivo iTind, utilizado para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata”, adianta a nota de imprensa.

Segundo o centro hospitalar, “trata-se de um procedimento simples, rápido, realizado em ambulatório, que visa tratar os sintomas urinários, preservando a função sexual”.

“Por ser minimamente invasivo, aporta maior conforto e mais rápida recuperação”, explica Maria José Freire, médica urologista, salientando que o CHBV “é a primeira instituição do SNS a colocar esse dispositivo”.