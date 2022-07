Em resposta à Lusa, o HDS afirma que, por falta de ortopedistas, solicitou ao CODU o encaminhamento de doentes urgentes e emergentes para as unidades da rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito do mecanismo criado para assegurar a resposta quando há necessidade de adaptar os serviços, “de modo a assegurar os melhores cuidados de saúde” aos utentes.

As Urgências de Ginecologia e Obstetrícia (UGO) e o Bloco de Partos não enfrentam, neste momento, quaisquer condicionalismos no funcionamento, “encontrando-se no dia 23 de julho (sábado) a assegurar as referidas urgências no distrito” de Santarém, acrescenta.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), em resposta à Lusa, adiantou que o UGO e o Bloco de Partos da unidade de Abrantes estarão também condicionados entre as 09:00 de sábado e as 09:00 de domingo.