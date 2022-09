A urgência de Ginecologia e Obstetrícia e o bloco de partos do Hospital de Bragança vão encerrar esta segunda-feira e a reabertura dos mesmos está prevista apenas para sexta-feira da parte da manhã, revelou o Jornal de Notícias esta tarde.

Refira-se que o hospital mais próximo de Bragança fica a mais de 100 quilómetros, concretamente o de Vila Real.

Há vários outros constrangimentos em várias outras unidades hospitalares, de acordo com informação no site do SNS.