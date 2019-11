Com esta medida, as urgências pediátricas no Garcia de Orta passam a funcionar também ao fim de semana.

Desde o dia 18 de outubro que as urgências pediátricas daquele hospital fechavam à sexta-feira à noite e só reabriam na segunda-feira de manhã.

Reconhecendo que “não é uma solução ideal, porque é de contingência”, a governante considerou que a resposta encontrada é a que garante “mais segurança” para os utentes.

“A mais adequada para o propósito de garantir à população uma assistência com regularidade, estável, num período de dificuldade de fixação dos recursos humanos”, ressalvou.

Quando questionada pelos jornalistas sobre a duração deste encerramento, Marta Temido referiu que “tudo depende da capacidade de captar pediatras e conseguir normalizar o serviço”.

A esse respeito, a ministra de saúde disse que o hospital abriu, em 2018, quatro vagas para pediatria e, em 2019, três vagas e que apenas um clínico aceitou trabalhar nesta unidade de saúde.

Marta Temido explicou que, neste momento, trabalham no Hospital Garcia da Orta 29 pediatras, sendo que, destes, 11 fazem parte da unidade de Neonatologia e, desses, apenas quatro fazem urgências pediátricas.

A urgência pediátrica já tinha fechado por diversas vezes em outubro devido à falta de especialistas, levando o hospital a implementar um modelo de encerramento aos fins de semana.

A falta de pediatras no Garcia de Orta afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".

Hoje, a ministra da Saúde anunciou também que no início do ano será lançado um novo concurso para a contratação de mais pediatras.

(Notícia atualizada às 21:09)