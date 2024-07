De acordo com a mesma fonte, aqueles dois serviços estarão encerrados entre as 20:00 de hoje e as 08:00 de sexta-feira, uma situação que tem a ver com a dificuldade em encontrar médicos para preencher as escalas.

"Os doentes urgentes daquela região deverão ligar para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) que os irá encaminhar para outras unidades hospitalares", referiu a mesma fonte.