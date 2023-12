O Serviço Nacional de Saúde vai ter esta semana 38 unidades com urgências a funcionar com limitações, de acordo com o plano de reorganização da rede divulgado no sábado à noite pela Direção Executiva do SNS.

Numa mensagem de Natal publicada hoje nas redes sociais, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, admitiu as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), mas manifestou-se confiante, referindo que “graças à dedicação e competência dos seus profissionais” o SNS é um porto seguro. O ministro agradeceu aos profissionais do SNS e às diferentes instituições do Ministério da Saúde que vão passar o Natal a trabalhar para “garantir que aqueles que necessitarem de cuidados de saúde têm no SNS uma resposta à medida das suas necessidades”. Limitações nas urgências por região: Região Norte A urgência de ortopedia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, vai ter constrangimentos na noite de hoje e de 25, 28 e 30, sendo os doentes enviados para o hospital Santo António, no Porto;

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Chaves, vai ter dificuldades, durante toda a semana, nas urgências de pediatria e ortopedia. Na pediatria os doentes serão reencaminhados para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real e ortopedia para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro de Vila Real e para o hospital Santo António;

A urgência de cirurgia geral do Hospital de Mirandela vai ter dificuldades durante toda a semana e referência para o Hospital de Bragança;

O serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga vai ter constrangimentos hoje e nos dias 25, 27 e 29, sendo os doentes enviados para a Unidade Hospitalar de Famalicão, para o Hospital de Guimarães, para a Unidade Hospitalar de Viana do Castelo e para o hospital de São João, no Porto;

O serviço de cirurgia geral do Hospital de Braga vai também ter dificuldades, mas durante toda a semana, sendo os doentes encaminhados para o hospital de São João;

A Unidade Hospitalar de Viana do Castelo estão previstos constrangimentos na ginecologia/obstetrícia no dia de hoje e os doentes serão encaminhados para a Unidade Hospitalar de Famalicão, o Hospital de Guimarães e o hospital de São João;

Em Viana, há também limitações na cirurgia geral hoje e nos dias 25, 29 e 30, sendo também esperados constrangimentos nas noites de terça, quarta e quinta-feira e os doentes encaminhados para o hospital de São João. Os constrangimentos no hospital de Viana ocorrem igualmente nos casos da Via Verde AVC e da medicina interna hoje, dia 25 e 30, bem como na noite de sexta-feira.

O serviço de urgência básica do Centro de Saúde de Monção terá constrangimentos esta noite, sendo os doentes enviados para a Unidade Hospitalar de Ponte de Lima e de Viana;

Na Unidade Hospitalar de Famalicão vão existir dificuldades na medicina interna na noite de hoje e durante o dia de 25. Neste período estão também previstas limitações na cirurgia geral, que se prolongam na noite de segunda-feira e durante o dia de 30. Os doentes são enviados para o hospital de São João;

No Hospital de Santa Maria Maior, em Barcelos, a cirurgia geral estará sempre condicionada (hospital de referência é o São João, no Porto). Para Braga vão os utentes de pediatria e ortopedia durante todas as noites desta semana;

Na Unidade Local de Matosinhos está condicionada a cirurgia geral nos dias de hoje, 27, 29 e 30, sendo o hospital de São João a referência;

O Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde regista constrangimentos na cirurgia geral e ortopedia durante todas das noites desta semana. Durante o dia de hoje há também constrangimentos na cirurgia geral. Os doentes serão enviados para o Porto (São João);

Em Penafiel, a pediatria e cirurgia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa contam com limitações, no caso da primeira hoje, segunda-feira e dia 30 (referência São João, Porto) e no da segunda todos os dias da semana (referência Santo António);

Em Santa Maria da Feira, no Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga há limitações durante a noite de hoje na pediatria e a referência é o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho;

O hospital de São João da Madeira não conta com o serviço de urgência básica durante hoje a noite, bem como durante todo o dia na segunda-feira, podendo recorrer-se ao Serviço de Urgência Médico-cirúrgica de Santa Maria da Feira. Região Centro Na região Centro, a Unidade Hospitalar Tondela, Viseu, regista restrições no serviço de ortopedia todas as noites desta semana, com os doentes a serem enviados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;

O hospital da Guarda vai ter constrangimentos na urgência de pediatria/obstetrícia hoje e segunda-feira. O serviço de ortopedia terá limitações hoje, segunda-feira, nas noites de terça e quarta-feira, e nos dias 29 e 30, sendo os doentes referenciados para Viseu. A Via Verde AVC não funciona nos dias 24, 25, 29 e 30, recorrendo-se ao Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, enquanto no caso da medicina interna, afetada nos mesmos quatro dias, a referência é o hospital universitário de Coimbra;

O Serviço de Urgência Médico-cirúrgico (SUMC) de Castelo Branco tem limitações na cirurgia geral hoje e segunda-feira, encaminhando-se os doentes para o hospital universitário de Coimbra;

Na Unidade Hospitalar de Aveiro as dificuldades ocorrem na ginecologia/obstetrícia na noite de dia 26 e durante todo o dia 30, na pediatria nas noites de hoje, 25, 27, 29 e 30, e na cirurgia geral durante todo o dia de hoje, segunda e terça-feira, bem como nas noites de 27 e 30, e durante o dia de 29. Em todos os casos a referência é o hospital de Coimbra;

Águeda também não terá urgência básica nos dias 25 e 26, devendo recorrer-se ao serviço de Aveiro, e a Figueira da Foz não contará com ortopedia no dia 30, sendo os doentes atendidos no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra;

O hospital de Leiria regista limitações nas especialidades de ginecologia (hoje), na cirurgia geral (hoje, e nos dias 25, 29 e 30), na Via Verde Coronária (hoje e dia 25) e na ginecologia/obstetrícia (hoje e nos dias 28, 29 e 30 e noite de 25), sendo substituído pelo de Coimbra;

No Agrupamento de Centros de Saúde (CES) Dão Lafões – Centro de Saúde de São Pedro do Sul, o serviço de urgência básica não funcionará durante a noite de hoje e o dia de terça, quinta, sexta-feira e sábado, podendo com os doentes a serem atendidos em Viseu. Região de Lisboa e Vale do Tejo Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, com 19 pontos no Serviço de Urgência do SNS, o hospital de Loures tem dificuldades de resposta na pediatria hoje, dia 29 e 30, e durante as noites de 25, 26, 27 e 28 (referência Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte – CHULN, inclui Santa Maria e Pulido Valente). Já o serviço de ginecologia/obstetrícia terá constrangimentos no dia 29 e 30, e durante a noite de dia 28 (referência Hospital de Vila Franca de Xira, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central);

Nas Caldas da Rainha não haverá ginecologia/obstetrícia entre os dias 25 e 30, e os doentes têm à disposição o Hospital de Santarém, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. A pediatria não vai funcionar nos dias 25 e 30, a cirurgia geral hoje, dia 30 e na noite de segunda-feira, e a ortopedia durante a noite de hoje. Nos três casos, os doentes são encaminhados para o SUMC de Torres Vedras e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central;

O SUMC de Torres Vedras tem constrangimentos ao nível da pediatria (hoje e segunda-feira, bem como durante a noite de 26, 27, 28, 29 e 30 – referência Caldas da Rainha), ortopedia (hoje durante a noite – Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central – CHULC, inclui São José, Capuchos, Santa Marta, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Alfredo da Costa) e medicina interna (durante a noite de 26 e 28 - recurso a qualquer um destes hospitais);

O serviço de urgência básica do Hospital de Peniche terá limitações hoje à noite e todo o dia de segunda-feira, sendo a referência o SUMC de Caldas da Rainha e o de Torres Vedras;

O SUMC da Unidade Hospitalar de Abrantes tem constrangimentos hoje nos serviços de cirurgia geral e pediatria/obstetrícia, que também será afetado terça-feira. O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central é a referência;

A Unidade Hospitalar de Tomar terá limitações no serviço básico de urgência nas noites de 27 e 30, sendo os doentes encaminhados para o SUMC de Abrantes;

A Unidade Hospitalar de Torres Novas não haverá serviço básico de urgência durante o dia de quarta-feira e noite de sábado (referência SUMC de Abrantes), nem pediatria hoje e dia 30 (referência SUMC de Santarém e Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central);

O SUMC do Hospital Distrital de Santarém estão previstas limitações na ginecologia/obstetrícia (hoje e segunda-feira), na cirurgia geral (noite de dia 30), na ortopedia (hoje e segunda-feira) e na Via Verde AVC (hoje e dia 30, e na noite de 26). Nas quatro especialidades, a referência é o SUMC de Abrantes e Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central;

O serviço de pediatria/obstetrícia do SUMC de Vila Franca de Xira terá constrangimentos hoje e os doentes são enviados para o SUMC do Hospital de Loures e o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central;

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - CHLO (hospitais São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz) está sem serviço de ginecologia no dia 29 e noite de 25 (referência CHULC, Loures e Cascais), de pediatria todas as noites de hoje até sábado e de cirurgia geral dia 30 (CHULC em ambos os casos);

No hospital Amadora/Sintra registam-se problemas a nível da ginecologia (na noite de hoje e todo o dia de 25, 26, 27 e 28, recurso ao CHULC e CHLO) e pediatria (noites de hoje e até sábado – CHULN);

O Garcia de Orta, em Almada, tem limitações na ginecologia (hoje, segunda-feira e dia 30, e noite de 29), pediatria (todas as noites da semana), cirurgia geral (hoje e dia 30) e Via Verde AVC (noite de hoje e segunda-feira). Em qualquer dos casos os doentes serão reencaminhados para os Centros Hospitalares de Setúbal e do Barreiro/Montijo e para o CHULC;

No SUMC da Unidade Hospitalar do Barreiro a ginecologia/obstetrícia e pediatria tem limitações entre os dias 25 e 30. Nos dois casos, os doentes são encaminhados para o SUMC de Setúbal, Garcia de Orta e Centro Hospitalar Universitário de Lisboa;

Em Setúbal, são afetadas as urgências de ginecologia/ obstetrícia (hoje, segunda-feira e noite de terça-feira), pediatria, cirurgia geral e ortopedia durante o todo dia de hoje, podendo recorrer-se ao Garcia de Orta, Barreiro/Montijo e Lisboa Central. Alentejo No hospital de Évora há condicionamentos em pediatria (durante o dia de hoje e terça-feira, noite de 28 e 29, e todo o dia 30) e medicina interna (nas noites de hoje, 26, 28 e 29 e todo o dia 25), com os utentes a seguirem para Lisboa Central e Norte; Algarve As urgências de pediatria do SUMC de Faro vão ter constrangimentos na noite do dia 30, sendo os doentes enviados para o SUMC de Portimão;

As urgências de pediatria em Portimão vão ter limitações hoje, segunda e terça-feira, na noite de quinta-feira e no dia de sábado, enquanto as de ortopedia vão estar condicionadas hoje e segunda-feira;

As urgências de ginecologia e obstetrícia no SUMC de Portimão vão ter constrangimentos entre hoje e quarta-feira e durante o dia de sexta-feira;

Quem procurar estas urgências de pediatria, ortopedia ou de ginecologia e obstetrícia vão ser encaminhadas para a Faro.