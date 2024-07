Em comunicado, a Provedoria adianta que a campanha de “Alerta para a Exploração de Animais na Mendicidade”, ficará nas ruas de Lisboa até 31 de agosto.

O provedor Municipal do Animal de Lisboa, Pedro Emanuel Paiva, destaca, citado num comunicado, que “há um outro objetivo na ‘No Money, But Love’ que, embora menos evidente, é muito importante”.

Há a “necessidade imperativa de fazer uma clara distinção entre os animais cujos tutores são pessoas sem-abrigo, que os tratam como verdadeiros familiares, sendo muitas vezes a sua única companhia, e o contexto diametralmente oposto, praticado por grupos organizados que se dedicam à instrumentalização de animais para conseguirem esmolas”, explicou.

“Não pode haver qualquer confusão nesta matéria”, sublinha.

A campanha, que está a correr em 36 dispositivos publicitários nas principais artérias da capital, conta ainda com ‘posters’ nas carruagens e estações do Metro, ‘flyers’ nas esquadras da PSP, nos estabelecimentos de comércio local, publicações nas redes sociais em português e inglês e ações de rua.

“O objetivo de ser bilingue é alertar não apenas os habitantes e visitantes portugueses de Lisboa, mas também os turistas, que aumentam significativamente em agosto”, justifica Pedro Emanuel Paiva.

Já o vereador da Proteção e Bem-Estar Animal da Câmara Municipal de Lisboa, Ângelo Pereira, diz que “agir contra a utilização de animais para mendicidade é um imperativo na luta que Lisboa trava diariamente em prol do bem-estar animal”.

“Trata-se de uma situação intolerável e a Câmara Municipal de Lisboa não deixará de tomar ou apoiar todas as medidas que venham a ser necessárias para garantir o respeito e a dignidade dos animais em situação de abuso ou perigo”, refere.

“No Money, But Love” é a terceira iniciativa lançada este ano pela Provedoria, desta feita em formato de campanha.

"Na primeira das duas anteriores conseguiu-se que as situações passassem a ser denunciadas através de um sistema de 'botão de emergência' e, na segunda, foi possível resgatar animais que estavam a ser explorados para mendicidade, encaminhado os mesmos para associações que zelam pelo seu bem-estar”, refere o provedor.

De acordo com Pedro Emanuel Paiva, as denúncias chegadas à Provedoria têm vindo a aumentar significativamente.

A iniciativa é da Provedoria Municipal do Animal de Lisboa juntamente com a Câmara Municipal, a Polícia de Segurança Pública (PSP), Teatro Tivolli BBVA, Metro de Lisboa, Turismo de Lisboa, União de Associação de Comércio e Serviços, Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, Associação de Comerciantes do Bairro Alto e a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal.