A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) é uma data-chave no calendário de um conjunto alargado de empresas e entidades públicas e o que vemos quando atravessamos os pavilhões da FIL - Feira Internacional de Lisboa, onde decorre esta semana, espelha isso mesmo. Encontramos organizações de todo o género: cadeias de hóteis a comunicar a sua marca, agências de viagens com novas ofertas, startups e PMEs do setor turístico e de restauração e, claro, diferentes regiões de Norte a Sul do País e das Ilhas, a apresentar a sua oferta na vertente cultural, gastronómica e económica.

É essa também a aposta da Terceira e da Graciosa que trouxeram à BTL duas plataformas onde converge a oferta turística das duas ilhas dos Açores e com as quais esperam não apenas atrair como também potenciar a experiência de quem as visita. Situadas no meio do Atlântico, a meio caminho entre Portugal e os Estados Unidos, tanto a Terceira como a Graciosa querem tirar partido da sua condição geográfica e da maior procura por um turismo sustentável.

“Foco nos produtos turísticos, não nas atrações”

Foi esta a primeira mensagem de Sebastião Medeiros, diretor executivo da Startup Angra, quando subiu ao palco do stand destinado aos Açores na BTL. O objetivo da apresentação passava por mostrar o trabalho que estava a ser desenvolvido pela ilha da Terceira e da Graciosa, através de duas plataformas digitais - a Explore Terceira e a Explore Graciosa - que podem ser descritas como uma fusão do Booking com o TripAdvisor aplicado a estas regiões.

O objetivo é oferecer uma visão 360º de cada ilha, entre experiências, alojamento e opções gastronómicas e, já agora, fugindo ao estereótipo “de ser um sítio que tem muitas vacas”. A frase de Sebastião Medeiros não acontece por acaso - a nova oferta turística é apresentada no slogan “Vacas e muuuinto mais” e serve como um complemento ao que já existe, tendo como premissa alavancar novos produtos turísticos, rentabilizando a agenda de eventos das regiões.

Isto não quer dizer que o Turismo da Terceira e da Graciosa esteja a apontar baterias apenas aos momentos altos do ano que já atraem milhares de pessoas. Além das festas das ilhas, a estratégia de promoção assenta em quatro pilares: a Sustentabilidade, o Património Cultural, o Turismo Naútico e o Turismo Militar.

Entre as novas iniciativas, a primeira a ser destacada foi a “Angra Bike Sharing”, uma rede de bicicletas elétricas que vão ser distribuídas pelo município em nove estações, da zona centro às zonas balneares. A introdução de uma nova opção de mobilidade é de particular importância, “no ano em que Angra do Heroísmo celebra 40 anos como Património Mundial da UNESCO”, refere a vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Fátima Amorim. Lançado em 2022, o Angra City Pass, um passe que permite que os turistas tenha acesso direto a diferentes atrações desde museus, a igrejas, outros monumentos ou locais históricos, é outra das apostas de integração da oferta.

Um novo roteiro de mergulho e de snorkeling com sete painéis informativos ao longo da costa é uma das novas propostas na Praia da Vitória, o segundo concelho da ilha Terceira, a par com o desenvolvimento de uma exposição sobre as guerras liberais do século XIX no Forte de Santa Catarina, que vai abordar o papel que a Terceira desempenhou no seu desfecho e que representa um reforço cultural na ilha.

Explorar a Graciosa

“A Explore Graciosa é uma plataforma que nos permite comunicar para os quatro cantos do mundo”, afirma o Presidente da Câmara Municipal da Graciosa, António Reis. Com uma população de cerca de 4300 pessoas, a ilha tem no turismo de saúde um dos principais eixos estratégicos, suportado na oferta das suas termas e também no património verde.

Na BTL foi anunciada a organização do Graciosa Sound Fest, um festival de verão que vai juntar a componente musical às tradições da ilha, trazendo artistas como Piruka, April Ivy e Hybrid Theory. Outro dos destaques foi o “showcase” de produtos da região, com especial destaque para as Queijadas da Graciosa, que rapidamente “desapareciam” das mesas de exposição no stand da ilha e que foram escolhidas pelo Presidente da Câmara Municipal da Graciosa como o lembrança obrigatória de uma viagem.

Uma agenda para todo o ano

O calendário de eventos, das festas tradicionais às novas iniciativas culturais, são uma das principais razões de quem de quem visita a Terceira e a Graciosa. O verão, como em todo o país, é época alta nas tradições festivas, mas o objetivo é ter pretextos para visitar ao longo de todo o ano.

A inovação na oferta passa pela conjugação da tradição e dos recursos naturais com novas ideias ligadas às artes, ao desporto e à gastronomia e por disponibilizar as várias propostas de forma integrada através das plataformas Explore Terceira e Explore Graciosa.

Terceira: das Sanjoaninas ao Carnaval

Sanjoaninas (junho)

Folk Azores (Agosto)

Festas da Praia (Agosto)

Bravos Trail (Outubro)

Angra Jazz (Outubro)

Outono Vivo (Outubro)

Carnaval (Fevereiro de 2024)

Graciosa: Agosto é mês cheio