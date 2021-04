A vacina que está a ser desenvolvida pela empresa portuguesa Immunethep deverá arrancar com os testes em humanos no verão deste ano. Essa, pelo menos, é a vontade do laboratório por trás da Silba, que quer a solução no mercado em 2022. Mas ao contrário das vacinas usadas até agora, esta não será para injetar: será inalável, do mesmo modo que uma bomba para a asma.

i3S, no Porto. PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA