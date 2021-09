Como vão ser os próximos meses?

O jornal Público convidou os seus leitores a colocar as suas dúvidas à diretora-geral da Saúde. A data não deixa de ser simbólica: o dia do regresso às aulas e o fim da obrigatoriedade do uso da máscara na via pública.

Da vacina contra a covid-19 à vacina da gripe, do isolamento profilático ao próximo inverno. Estes são os principais destaques da conversa com Graça Freitas, que considerou o combate à pandemia "o maior desafio da sua vida".