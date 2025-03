“Devido a limitações no Aeroporto de Heathrow, em Londres, os voos de e para este aeroporto estão a sofrer alterações”, referiu a ANA, numa informação aos passageiros, enviada à Lusa, onde recomenda a quem tenha voos com destino àquele aeroporto londrino que verifique o estado da ligação “junto das companhias aéreas antes de se deslocarem para o aeroporto”.

O que aconteceu para surgir esta recomendação?

O aeroporto de Heathrow, o maior da Europa em termos de tráfego de passageiros, vai estar encerrado durante o dia de hoje devido a uma falha de energia após um incêndio numa subestação elétrica.

O fogo já foi entretanto controlado, segundo o Corpo de Bombeiros de Londres.

Testemunhas perto do local disseram ao The Guardian que foi visto "um clarão branco" antes de todas as luzes se apagarem na zona. Depois, foi visível o fumo a sair das estruturas do aeroporto.

As autoridades antiterrorismo estão no local, mas não há indícios de crime. A investigação faz parte da rotina, foi avançado.

Os voos de e para Portugal estão a ser afetados?

Sim. O aeroporto de Lisboa cancelou 18 das 22 partidas e chegadas de voos de e para o aeroporto londrino de Heathrow previstas para hoje, de acordo com o portal da operadora do aeroporto na Internet.

E no geral?

Pelo menos 1.350 voos de e para Heathrow já foram afetados, incluindo vários voos de cidades dos Estados Unidos que foram cancelados, informou o serviço de rastreamento de voos FlightRadar 24.

Alguns voos que já estavam no ar foram desviados para o Aeroporto de Gatwick, também em Londres, o Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, e o Aeroporto de Shannon, na Irlanda.

O que diz o Aeroporto de Heathrow?

Num comunicado divulgado nas redes sociais, a Heathrow Airport Holdings recomendou que os passageiros não se desloquem para o aeroporto e aconselhou-os a contactarem a companhia aérea para obterem mais informações.

“Esperamos interrupções significativas nos próximos dias", admitiu a operadora.

Quais as alternativas em Londres?

O aeroporto de Gatwick, o segundo mais movimentado do Reino Unido, começou a aceitar voos que estavam originalmente programados para Heathrow.

"Nós estamos a oferecer apoio e a aceitar voos desviados, conforme a necessidade", disse um porta-voz do aeroporto de Gatwick.

Sete voos já foram redirecionados para Gatwick pouco antes das 07h00, no horário local (o mesmo em Lisboa).

*Com Lusa