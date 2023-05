Em comunicado, a Câmara de Lagos adianta que os trabalhos de requalificação da ponte também irão suspender as paragens de algumas linhas do transporte urbano A ONDA.

“A empreitada decorre dos trabalhos de inspeção previamente realizados, a pedido do município, pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil às obras de arte em causa, os quais determinaram a necessidade de se proceder a reabilitações estruturais”, justifica o município do distrito de Faro.

Nestes dias, a circulação será efetuada através de um acesso provisório na zona de entrada e saída de Lagos, entre o supermercado Pingo Doce – Marina e a Ponte Dona Maria.

Relativamente ao transporte urbano A ONDA, durante o período da intervenção, serão desativadas as paragens do Complexo Desportivo de Lagos (ambos os sentidos) e de S. João para as linhas 3 (ONDA Rosa), 5 (ONDA Laranja) e 8 (ONDA Lilás), devendo ser utilizadas as paragens mais próximas.