A PSP anunciou alguns condicionamentos no âmbito do jogo Sporting CP X FC Porto, para a Supertaça Cândido de Oliveira, a realizar no dia 3 de agosto, pelas 20h15, no Estádio Municipal de Aveiro.

Assim, "a partir das 15h00 e até final do evento, existirá condicionamento de trânsito, nas imediações do Estádio (em especial, junto às quatro rotundas [assinaladas na imagem abaixo]), onde será feito o controlo de viaturas".

As autoridades informam ainda que foram criados “parking points” em Aveiro, "a partir dos quais será possível viajar, sem custos, em shuttles até ao estádio". O acesso está devidamente sinalizado e existem trajetos diferentes para adeptos do Sporting e do Porto.

A PSP recorda ainda que o acesso ao interior do Estádio Municipal de Aveiro só será efetuado mediante apresentação de bilhete e após uma revista pessoal sumária. Além disso, "apenas os adeptos pertencentes a Grupos Organizados de Adeptos poderão aceder ao recinto com bandeiras, tambores e megafones (dois adereços por adepto)".

A abertura de portas para a entrada de público ocorre às 18h00 e o evento está classificado para maiores de seis anos de idade. Contudo, "as crianças com idades compreendidas entre os três e os seis anos, portadoras de bilhete válido, poderão entrar mediante a apresentação do termo responsabilidade devidamente preenchido".

"De acordo com a legislação em vigor, não será permitida a entrada no recinto de objetos ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar atos de violência, ou de cariz publicitário ou comercial, nomeadamente: armas; artifícios explosivos ou pirotécnicos; objetos que, pelo seu tamanho e composição, possam ser arremessados; guarda-chuvas; hastes de bandeira", informa ainda a polícia.

A PSP alerta também que "a entrada de público sob a influência de álcool ou de outras substâncias é proibida, pelo que os cidadãos/adeptos suspeitos de se encontrarem nessa condição serão submetidos aos testes legalmente previstos".

Por sua vez, é referido que "os atos de violência, de incitamento à violência, bem como de cariz racista ou xenófobo, e ainda a desobediência às ordens legítimas dos Assistentes de Recinto Desportivo ou da autoridade policial, implicam necessariamente a retirada do suspeito do recinto desportivo ou, se praticadas antes da entrada, o impedimento de assistir ao evento".

PSP divulga regras de segurança

Planeie antecipadamente a sua deslocação ao estádio, tendo em conta as condicionantes inerentes ao evento, a fim de evitar incidentes rodoviários;

Não adquira bilhetes a desconhecidos nas imediações do recinto, evitando ser vítima de crime, nomeadamente, burla (aquisição de bilhete falso);

Não deixe objetos de valor à vista no interior do seu veículo automóvel;

Mantenha a sua carteira junto ao corpo e devidamente fechada, nos espaços com muita afluência de pessoas;

Evite expor objetos de valor (telemóveis, carteiras, computadores…);

Mantenha a calma para poder raciocinar e evitar deixar-se levar pelas emoções.

"A PSP, em coordenação com as restantes entidades, tomará todas as medidas necessárias e adequadas com vista a garantir a segurança do evento desportivo e de todos os intervenientes no mesmo, e apela a que todos os adeptos participem com espírito festivo e de fair-play, acatando as indicações da PSP, colaborando, assim, na sua própria segurança", é frisado.