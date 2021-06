Segundo informação avançada pelo Consulado Geral de Espanha em Portugal, os viajantes que saírem de Portugal para Espanha, por via terrestre, "com 6 anos de idade ou mais", devem "ter um dos certificados de saúde exigidos para passageiros que entram em Espanha por via aérea ou marítima.

Assim, deve ser preenchido um formulário de controlo de saúde, disponível em Spain Travel Health, antes da partida, que irá gerar um código QR individual que deve ser apresentado às empresas de transporte antes do embarque, bem como nos controlos de saúde no ponto de entrada em Espanha.

Além disso, é necessário um dos seguintes certificados para entrada no país: certificado de vacinação, resultado do teste à covid-19 (emitido dentro de 48 horas antes da chegada) ou certificado de recuperação da doença.

De realçar que estas medidas apenas são exigidas pelas autoridades espanholas, ou seja, quem viajar de Espanha para Portugal não tem de apresentar qualquer teste negativo ou comprovativo de vacinação. No caso de a entrada no país vizinho ser feito sem um destes certificados, as multas atingem os 3 mil euros.