"A avaria no radar do controlo de tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa está parcialmente resolvida e a operação está a regressar à normalidade", pode ler-se no site da TAP.

Contudo, há ainda a "possibilidade de alguns atrasos na operação de hoje, tanto nas chegadas, como nas partidas".

De acordo com o site da ANA, há chegadas de Milão e de Barcelona que foram mesmo canceladas. Quando às partidas, há casos de voos com mudança de horário.