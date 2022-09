A advogada do ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo assegurou hoje que vão recorrer do mandado de detenção emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, que alegou a recusa do ex-dirigente para apresentação ao juiz.

O antigo presidente do Benfica João Vale e Azevedo sai em liberdade da prisão da Carregueira, após cumprir cinco sextos da pena de 11 anos e meio, Chamusca, 7 de junho de 2016. TIAGO PETINGA/LUSA