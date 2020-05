Analisando o valor gasto por cada compra na Rede Multibanco, a média caiu ligeiramente (-1%) de 39 euros para 38,6 euros, e nas compras ‘online’ o valor médio para os 39,1 euros, face aos 39,9 euros da semana anterior, refere a empresa responsável pela gestão da rede Multibanco em comunicado.

Contudo, acrescenta, “em ambos os casos, os valores médios por compra continuam acima da média do período antes da pandemia: no canal físico, o valor é 11,2% superior e no ‘online’ é 4,3% superior.

Segundo a empresa, “na semana de 11 a 17 de maio, em pleno estado de calamidade, os hábitos de consumo dos portugueses mantiveram-se praticamente inalterados face à semana anterior, com o número médio de compras físicas a ficar apenas um ponto base abaixo da semana anterior, depois de ter registado o maior aumento desde o início da pandemia e de estar quatro semanas consecutivas em tendência de crescimento”.

No período em análise, as compras através do MB Way, serviço na rede Multibanco, “voltaram a atingir novos recordes: o número médio de transações realizadas em lojas físicas chegou aos 45 pontos base acima da média antes do registo do primeiro caso de covid-19 em Portugal – e mais 13 pontos do que na semana anterior”.