O incêndio que hoje deflagrou numa fábrica de equipamentos de refrigeração e que envolveu no seu combate várias corporações de bombeiros do Grande Porto já se encontra em fase de conclusão, de acordo com a proteção civil.

O fogo deflagrou cerca das 13:00, na fábrica Fricond, localizada na avenida da Liberdade, em Touguinha, concelho de Vila do Conde. De acordo com a página da proteção civil, no local mantêm-se 40 operacionais, auxiliados por 12 viaturas, em operação de rescaldo. (Notícia atualizada às 16h09)