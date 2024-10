“Devido ao mau tempo que está a afetar o país, especialmente nas regiões Norte e Centro de Portugal, verificam-se perturbações significativas na infraestrutura ferroviária em várias localidades”, informa a CP num comunicado divulgado no seu ‘site’.

Fonte da empresa especificou à Lusa, cerca das 08:15, que se verificavam perturbações nas linhas do Douro, Vouga, Minho e no ramal de Braga.

A maior parte destas situações está relacionada com a queda de árvores e queda de detritos para a linha, adiantou esta fonte.

No site da CP é indicado que as condições meteorológicas estão a provocar atrasos na circulação dos comboios em diversos pontos do país, acrescentando que vai manter os passageiros informados sobre a evolução da situação.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

“Entre as 18:00 de ontem [terça-feira], quando começou o quadro meteorológico mais adverso, e as 07:00 de hoje temos o registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa”, disse à Lusa José Costa, oficial de operações na ANEPC.

De acordo com José Costa, nestas ocorrências foram empenhados 1.805 operacionais e 627 meios terrestres.

“As áreas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Sub-Região do Cávado”, adiantou.

Segundo José Costa, foram registadas 262 ocorrências na Área Metropolitana do Porto, no Alto Minho 52, Cávado 81, no Tâmega e Sousa 35 e Ave 27.

“Mantêm-se o fenómeno de vento. O IPMA tem ainda emitido um conjunto de avisos sobretudo para precipitação, vento forte e ondulação marítima. Estes avisos, principalmente vento e precipitação, mantêm-se em vigor pelo menos até às 12:00 de hoje, sendo que nos distritos mais a norte o aviso é laranja para o vento”, disse.

O estado do tempo em Portugal está a ser afetado pela tempestade Kirk.