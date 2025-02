Vários autocarros destruídos após explosões em Telavive

Todos os autocarros do sistema de transportes da área metropolitana de Televive receberam ordem de parar e evacuar quaisquer passageiros, devendo os condutores e agentes nas proximidades realizar buscas por outros dispositivos.

As explosões provocaram um incêndio que destruiu por completo os dois veículos, estacionados no parque de estacionamento de autocarros junto ao Hospital Wolfson em Holon, no sul de Telavive.