João Gaspar, profissional de governança e operações de segurança cibernética e responsável pelo núcleo CIIWA Jovem, ajuda a compreender os principais perigos da internet para os mais novos e quais as melhores estratégias para os prevenir. Da importância do diálogo entre pais e filhos à utilização de ferramentas de proteção, traz recomendações para um ambiente digital mais seguro onde o diálogo deve ser uma constante entre educadores e jovens.

Na primeiro parte do episódio João Gaspar, lembra que "o conceito de segurança a 100% não faz sentido, e não é realista tentar alcançá-lo. O mais importante é que as crianças - e todos nós - saibamos reconhecer os perigos que podemos encontrar online e como reagir perante esses mesmos perigos."

Destaca ainda que "a internet e o mundo digital são muito complexos e evoluem a um ritmo muito acelerado. Em simultâneo, as crianças e os mais jovens, sendo seres curiosos, procuram sempre aquilo que é novo, muitas vezes sem pensar se é ou não perigoso." Por isso, reforça a importância da presença dos pais, familiares e professores nesta jornada digital, acompanhando e compreendendo os hábitos online das crianças para que possam intervir quando necessário.

No segunda parte aborda o tema do impacto do digital no bullying. "Se há alguns anos era preciso coragem para fazer troça de um colega, hoje, atrás do ecrã, todos somos muito fortes. Isso fez com que o bullying - ou ciberbullying - escalasse." Gaspar explica que o ambiente digital democratizou tanto o papel do agressor como o da vítima, tornando o problema mais difuso e difícil de controlar.

No que à proibição do uso de telemóveis nas escolas, uma medida adotada por várias instituições em Portugal, salienta que "se, por um lado, isso trouxe um regresso a interações físicas mais saudáveis, por outro, proibir completamente é um desafio, porque vivemos numa era onde os adultos estão sempre conectados, servindo de exemplo para os mais novos." Sugere que, em vez de proibir, se eduque para um uso consciente, através da promoção espaços e momentos adequados para o uso dos dispositivos.

João Gaspar editou este mês o livro "Cibersegurança: o que é isso?" sobre cibersegurança para jovens que tem sido promovido pela CIIWA – uma organização promove ações de formação e sensibilização na área da cibersegurança. Explica que "para chegar aos mais jovens, a CIIWA criou a CIIWA Jovem, que tem realizado sessões em escolas para conversar com alunos e a comunidade escolar sobre este tema tão relevante. O livro é utilizado como complemento nessas sessões e distribuído para os alunos."

Em abril o livro, já editado em português e alemão, estará disponível nas lojas, também no próximo mês será traduzido para espanhol e inglês.