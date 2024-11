Segundo o The Guardian, o veado foi avistado no meio da neve, no domingo, por Andrea Arnold, um jornalista local, quando estava a conduzir nos arredores de McBride — e até abrandou a velocidade.

“Fiz mais do que olhar duas vezes para ter certeza de que estava a ver o que estava a ver”, disse. Afinal, não é todos os dias que se vê um animal selvagem perfeitamente vestido com um casaco, de fecho apertado.

Arnold registou o que viu em fotografias que publicou nas redes sociais, o que originou toda a espécie de comentários. Por um lado, há quem diga que o casaco com faixa refletora é uma forma de tornar o veado visível nas estradas, mas também há quem se preocupe com a segurança do animal, já que a peça de roupa pode ficar presa em alguma árvore.

"É espantoso para mim que alguém tenha conseguido colocar isto no veado sem ferimentos sérios para nenhuma das partes", disse Arnold. "Espero que o casaco saia sozinho ou com a ajuda de agentes de conservação antes que se torne um problema para o veado", notou ainda o jornalista.

Até ao momento ainda não se percebeu quem vestiu o casaco ao animal, mas o sargento Eamon McArthur, do serviço de conservação da Colúmbia Britânica, deixou o alerta: "Mesmo que consiga chegar perto o suficiente da vida selvagem para vesti-la com uma camisola, botas ou o que quer que seja, recomendamos fortemente que não o faça".

De acordo com a lei de vida selvagem daquela província do Canadá, é ilegal "preocupar, exaurir, fatigar, incomodar, importunar, provocar ou atormentar" um animal — o que é provável ter acontecido ao colocar um casaco num veado.

Para já, as equipas no terreno não conseguiram localizar o animal. Quando tal for possível, a ideia é remover o casaco se o veado parecer estar em perigo.

Todavia, essa pode não ser uma tarefa fácil, já que sedar um veado pode ter consequências mortais, devido a um fenómeno conhecido por miopatia de captura, que consiste em elevados níveis de stress que podem ser fatais.