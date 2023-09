A informação é avançada na conta do governo russo na rede social Telegram.

“A 20 de setembro, quando regressava de um posto de observação do contingente russo de manutenção da paz perto da aldeia de Dzhanyatag, um veículo que transportava militares russos foi alvo de fogo de armas ligeiras. Em consequência do bombardeamento, os militares russos que se encontravam no veículo foram mortos”, pode ler-se.

Sublinham ainda que "representantes das autoridades de investigação da Rússia e azeris estão a trabalhar no local para esclarecer todas as circunstâncias do incidente".

Este incidente acontece horas depois das forças separatistas do Nagorno-Karabakh e as autoridades azeris terem chegado a um acordo de cessar-fogo, após os ataques que mataram pelo menos 27 pessoas e pessoas e feriram centenas, esta terça-feira.

Recorde-se que o presidente do Azerbaijão já confirmou que iria reunir com as representantes das forças de Karabakh, na próxima quinta-feira, na cidade de Yevlakh, localizada a cerca de 100 quilómetros da capital de distrito de Karabakh, Khankendi.